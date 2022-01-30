 

Появились подробности падения школьницы из окна 22-го этажа в Москве

30.01.2022, 11:52, Новости дня
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Выжившая после падения с 22-го этажа в Москве девочка в момент происшествия была на вечеринке, сообщили СМИ.

По данным Рен ТВ, подростки в квартире распивали спиртное. Сейчас она находится в больнице. Медики диагностировали у школьницы закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, травму живота, а также множественные поверхностные ссадины и ушибы.

Как информирует источник в медицинских службах, падение, по предварительным данным, стало результатом несчастного случая, а последствия от встречи с землей смягчил сугроб, который не успели убрать коммунальные службы, передает ТАСС. 

В воскресенье в Москве восьмиклассница упала с балкона, который находился на 22-м этаже. Она осталась в живых.  По информации СМИ, 14-летняя девочка состоит на учете у психиатра. 



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