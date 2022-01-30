В ожидании: Криштиану Роналду с беременной Джорджиной Родригес и детьми на пляжной фотосессии в Дубае

Английская футбольная премьер-лига на зимних каникулах, и Криштиану Роналду наслаждается свободным временем в окружении семьи. Вместе с детьми и невестой Джорджиной Родригес Криштиану сейчас отдыхает в Дубаи. А подробностями отпуска делится в соцсетях. На днях футболист показал эффектный подарок, который подготовил ко дню рождения возлюбленной – на самой высокой башне мира – небоскребе Бурдж-Халифа в Дубае – появилось видео, посвященное нового шоу Джорджины для Netflix. А сегодня продемонстрировал тихую семейную идиллию – на снимке с пляжа.

На фото семья Роналду в полном составе. Рядом с Криштиану его дети – 11 летний Криштиану-младший и 4-летние близнецы Ева и Матео, которых футболисту родили суррогатные матери. 4-летняя Алана, общая дочь Криштиану и Джорджины, прижимается к маме. 28-летняя невеста Роналду уже на шестом месяце беременности и своего интересного положения за просторными одеждами не скрывает. Для выходя на пляж девушка выбрала небесно-голубое бикини, эффектно подчеркнувшее ее изменившиеся формы. А образ дополнила платком в тон и солнечными очками.

Так горжусь своей прекрасной семьей. Здесь, в Дубае, мечты сбываются, – написала под снимком Джорджина.

Напомним, что Криштиану и Джорджина официально не женаты, что совсем не мешает им воспитывать четверых детей. Скоро в семье ожидается пополнение – пара ждет близнецов, о чем они сообщили в конце октября. И пол детей уже известен. В декабре прошлого года Криштиану и Джорджина опубликовали в Instagram видео, на котором дети лопают два шарика, из них сыпятся голубые и розовые конфетти. По этому можно судить, что в семье родятся мальчик и девочка.