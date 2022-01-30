Патрушев заявил, что для Украины со стороны России “нет никакой угрозы”

По словам Патрушева, России война “совершенно не нужна”, но ее из-за “корыстных измышлений” навязывают на Западе.

Секретарь Совбеза РФ назвал “полной нелепостью” утверждения, что Россия угрожает Украине, и подчеркнул, что “нет никакой угрозы”.

В ноябре 2021 года Патрушев заявлял, что “в любой момент на Украине может полыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать приют в других местах”. Он также говорил, что “никаких необоснованных передвижений российских войск и внеплановых учений у границы с Украиной не происходит”.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как говорит заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины “сейчас или, возможно, в середине февраля”. Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

24 января после заседания Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, на котором рассматривали, в частности, вопросы безопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно, и подчеркнул, что поводов для паники нет.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе с Украиной.

—