Вирусолог Альтштейн: что будет, если подхватить COVID-19 в день прививки

Если заразиться коронавирусом в день вакцинации, российский препарат “Спутник V” все равно будет способен защитить организм человека. Об этом пояснил главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. По словам вирусолога, попадание COVID-19 в организм не препятствует выработке антител.

Соответствующие выводы российские эксперты сделали на основе исследования ученых из Израиля. Именно в этой стране впервые были зафиксированы и подтверждены случаи выработки иммунной защиты у заболевших. Исследование проводилось на основе зарубежной вакцины Pfizer, но, как оказалось, российский “Спутник V” владеет теми же свойствами.

Согласно результатам проведенных исследований, антитела начинают формироваться уже после первой прививки. Разумеется, промежуток между первым и вторым этапом вакцинации остается “рискованным” для каждого пациента. Но, по крайней мере, среди привитых зараженных коронавирусом уменьшается вероятность госпитализации и смертности, в особенности для граждан старше 55 лет. В целом, у привитых пациентов болезнь по статистике протекает легче, чем у тех, кто не прибегал к вакцинации.

Израильские исследователи сделали вывод, что прививку от коронавируса можно применять не только для того, чтобы предотвратить заражение. Не менее эффективно вакцины действуют и на уже инфицированных граждан. Все потому, что процесс развития болезни идет поэтапно, и за это время зачастую успевают выработаться антитела.

При этом, ни одна прививка не будет работать, если забывать об элементарных санитарно-эпидемиологических мерах. Российские врачи отмечают, что некоторые вакцинированные пациенты чувствуют себя чересчур раскованно даже после введения первого компонента прививки: выйдя из поликлиники снимают маски, перчатки и забывают о них вовсе. Однако это так не работает. Ковидные постановления Роспотребнадзора никто не отменял, они все также действуют на территории страны. Да и по статистике известно, что COVID-19 могут заболеть даже вакцинированные и ревакцинированные, так как иммунитет в любом случае у каждого пациента работает по-разному.

Сейчас по миру, а в частности и по России, активно распространяется южноафриканский штамм коронавируса “омикрон”. Этот подвид инфекции еще не до конца исследован. Изначально считалось, что “омикрон” протекает гораздо легче, чем “дельта-штамм” и часто походит на обычную простуду, но к чему приводит новая мутация и какие у нее последствия – пока точно неизвестно. Фактом остается только то, что “омикрон” может быть устойчив к выработанному иммунитету против COVID-19. Именно поэтому специалисты убедительно требуют не закрывать глаза на опасность.

Источник: iz.ru