Украина впервые в истории запустила в работу все 15 энергоблоков АЭС

Украинский «Энергоатом» в воскресенье утром подключил к энергосистеме энергоблок №4 Ровненской АЭС, таким образом впервые в истории запустив в работу все имеющиеся 15 энергоблоков.

«30 января 2022 года, в 05.45 энергоблок №4 Ровненской атомной станции подключен к энергосети после завершения среднего планово-предупредительного ремонта и перегрузки ядерного топлива. Продолжается набор мощности», – сообщается на сайте НАЭК.

Согласно сообщению, оборудование работает в заданном режиме. Отмечается, что впервые за всю историю атомной энергетики Украины «Энергоатом» работает со всеми 15-ти энергоблоками одновременно.

В ноябре украинский «Энергоатом» и американская компания Westinghouse подписали два соглашения о реализации проектов по строительству двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС по технологии АР1000.