США со своими союзниками уже фактически оккупировали Украину

Происходящее вокруг Украины — это попытка США продемонстрировать мощь НАТО, а также проверить расстановку сил в самом альянсе, уверен председатель районного комитета Коммунистической партии Чехии и Моравии KSČM Кутна-Гора Ян Клан. Как он пишет в статье для портала Haló noviny, при этом Америка вместе с другими странами своим оружием, военными инструкторами и другими средствами уже фактически оккупировала Украину.



AP

Украина — глубоко расколотая страна, и так было с момента её основания в 20-х годах ХХ века, считает председатель районного комитета Коммунистической партии Чехии и Моравии KSČM Кутна-Гора Ян Клан. Как он пишет в статье для портала Haló noviny, в прошлом руководители этого государства метались то в одну сторону, то в другую, во время Второй мировой войны некоторые украинцы радушно встречали нацистов, считая их освободителями от Сталина. Бандеровцы и им подобные пособничали нацистам, а некоторых даже нанимали в качестве надсмотрщиков в концлагерях. Современная Украина также де-факто уже расколота на две части: восточная часть интегрируется в Россию, а западная — заигрывает с США и другими членами НАТО.

Как продолжает Клан, власти США стараются втянуть в конфликт НАТО. После 1989 года этот «якобы оборонный альянс» странным образом превратился в альянс наступательный, который расширяет своё военное присутствие в мире, в том числе у границ с Россией, и добивается того, чтобы Украина также стала его членом.

Однако, пишет автор статьи, этого достичь будет не так просто. Членство Украины невозможно до тех пор, пока она не решит проблему своих границ, а нынешнее правительство контролирует не всю прежнюю территорию страны. Также не стоит забывать, что этот замороженный конфликт выгоден не только РФ — поскольку он мешает Украине вступить в НАТО, — но и США, которые зарабатывают деньги на поставках сжиженного газа в Европу.

В-третьих, продолжает Ян Клан, Германия, представитель которой является заместителем командующего НАТО в Европе, осторожно отмалчивается по поводу ситуации на Украине, и параллельно с этим она пытается договориться с Россией об условиях, которые касаются, прежде всего, поставок российского газа. Кроме того, она хочет сотрудничать с Россией, как прежде, и в ряде других областей. Реальный взгляд на проблему высказал немецкий вице-адмирал Шёнбах, который заявил об Украине следующее: «Крым ушёл, чтобы никогда не вернуться». Однако, пишет Клан, поскольку на Западе такие высказывания не приемлют, вице-адмирал ушёл в отставку.

Также, отмечает автор материала, чтобы войти в НАТО, договор о вступлении должны ратифицировать все страны — члены Североатлантического альянса. И поскольку в НАТО входят 30 очень разных государств, становится ясно, что это практически невозможно, ведь «никто не хочет спонсировать разрушенное и коррумпированное государство».



«Происходящее вокруг Украины — демонстрация силы НАТО под руководством США, а точнее проверка расстановки сил в самом альянсе. При этом США вместе с другими странами альянса своим оружием, военными инструкторами и другими военными средствами уже фактически оккупировали Украину. Мне по-настоящему жаль простых граждан этой страны. Они долго бедствовали из-за затяжного экономического кризиса, начавшегося после распада СССР, и в ближайшем будущем их жизнь станет ещё хуже», — заключает автор материала.