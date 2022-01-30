Почти 40 процентов британцев не хотят отказываться от работы из дома

Большинство жителей Великобритании предпочитают работать из дома, а не возвращаться в офис после отмены правительственной рекомендации по удалённой работе, пишет The Times со ссылкой на опрос YouGov. Тем не менее, как отмечает издание, в британском правительстве стремятся положить конец культуре удалённой работы, опасаясь её негативного влияния на восстановление экономики страны.



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Почти двое из пяти британцев, работающих на дому, не хотят возвращаться в офис, что отражает масштаб проблемы, с которой сталкиваются работодатели и правительство Великобритании, стремящиеся к возвращению работников за рабочие места, пишет The Times.

Опрос, проведённый на этой неделе YouGov по заказу издания, показал, что 71% британцев предпочитают работать удалённо, а 58% людей считают, что дома исполняют свои обязанности более продуктивно.

После того как на прошлой неделе правительство отменило рекомендацию по удалённой работе, всего 9% жителей Великобритании вернулись в офисы на постоянной основе, а 26% вернулись на неполный рабочий день. В настоящий момент 63% британцев работают удалённо. Более 70% опрошенных британцев заявили, что предпочитают работать из дома. А 39% респондентов и вовсе отметили, что хотели бы навсегда сохранить подобный формат работы.

Другое исследование, проведённое в этом месяце среди более чем 200 британских арендодателей коммерческих помещений, также показало, что 61% из них испытывает трудности с поиском арендаторов для офисных помещений.

Между тем британское правительство стремится положить конец культуре удалённой работы из-за опасений того, как она скажется на работе предприятий и систем общественного транспорта, а также на экономике страны. В частности, премьер-министр Борис Джонсон подчёркивал важную роль офисной работы в жизни людей, особенно молодёжи.

Ранее канцлер герцогства Ланкастерского Стив Барклай направил по письму с призывом вернуть государственных служащих на рабочие места в каждое министерство, отметив, что пока процесс протекает слишком медленно. По словам политика, число сотрудников его ведомства, которые работают из офиса, с начала месяца возросло в три раза и приблизилось к уровню до пандемии коронавируса.

При этом ряд британских предприятий рассматривают гибридный формат работы, совмещающий работу из офиса и из дома. Так, по данным компании Freespace, в прошлом году офисы были более загружены по вторникам, средам и четвергам и практически пустовали по понедельникам и пятницам.

Как отмечает The Times, нежелание британцев возвращаться за свои рабочие места свидетельствует о том, что экономика страны может так полностью и не оправиться от пандемии. Впрочем, некоторые британские арендодатели уверены, что со временем работники всё же вернутся в офис. Так, Маркус Геддес, управляющий директор компании Land Securities, владеющей объектами в центре Лондона, отметил, что «воодушевлён» той динамикой, которую на данный момент наблюдают в компании. По его словам, посещаемость офисов, принадлежащих Land Securities, за последнюю неделю выросла на 30%.

Отчасти это может быть связано с тем, что целый ряд работодателей потребовал от своих сотрудников вернуться в офисы. Так, об отмене удалённой работы объявили в одном из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs, а финансовый конгломерат Citi решил, что сотрудники должны находиться на своих рабочих местах не менее трёх дней в неделю.