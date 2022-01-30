Валюта войны

Рубль стал заложником геополитики. Не спасает даже нефть по $90.

Геополитика треплет рубль. И треплет она его в самое неподходящее время. В условиях, когда рублю, наоборот, надо набираться сил перед будущими испытаниями, он ослабевает. Курс достиг уже около 79 рублей за доллар США и 89 рублей за евро. Практически нет сомнения, что эти уровни тоже будут преодолены.

Фото: Арден Аркман / «Новая»

Но сначала о том, что правительство никак не рассчитывало на подобное ослабление рубля. Доказательство этому есть простое и весьма наглядное: по официальному прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в его базовом варианте, среднегодовой курс доллара США должен составить в этом году 72,1 рубля. Сравните этот прогноз с нынешним курсом, и станет ясно, как нынешняя реальность далека от официальных прогнозов.

Оппоненты возразят: мол, все еще возможно, вот упадет курс доллара США до 60 рублей и в среднем по году может выйти близкая к официальному прогнозу цифра. Что же, тогда давайте проведем своего рода факторный анализ, постараемся оценить перспективы рубля с точки зрения того, что будет предопределять его силу (слабость) в обозримом будущем.

Первый фактор — это, конечно же, то, что сегодня так сильно ослабило рубль: геополитика. Точнее, не обострение геополитической ситуации как таковое, а угроза новых антироссийских санкций. Уже было много раз сказано с той стороны, что это могут быть очень тяжелые для российской стороны экономические санкции.

Даже не хочется и предполагать, что это могут быть за санкции. Ясно одно: рублю от них будет плохо. Вот он и реагирует упреждающе на одну только угрозу этих санкций.

Для валюты это нормально.

Второй фактор — мировые цены на нефть. В последние годы этот фактор, наряду с санкциями, прежде всего предопределял происходящее с курсом рубля. Но уж здесь-то (хочется облегченно вздохнуть), кажется, все нормально: мировые цены на нефть высокие — около 90 долларов США за баррель. Высокие, но обратите внимание, даже такие высокие цены на нефть не могут сдержать нынешнее падение рубля из-за обострения геополитической ситуации. Нефть — наше все — всегда помогала рублю, а сегодня, увы, бессильна. И это плохой знак.

Может быть, цена на нефть еще подрастет и поможет рублю? Такое может быть. Но все-таки вероятность, что цена достаточно скоро начнет снижаться, гораздо выше. «Достаточно скоро» — это от нескольких месяцев до одного-двух лет. А это вполне обозримая перспектива.

Что будет означать снижение мировых цен на нефть для российского рубля, думается, понятно: это подтолкнет его к еще большему падению. Снижение цен на нефть следует ожидать по следующей причине.

Дело в том, что достаточно скоро закончится начальная фаза так называемого энергоперехода — глобального процесса, означающего серьезное снижение потребления традиционных ископаемых углеводородов (прежде всего угля и нефти) со стороны мировой экономики. Для России, основу экономики которой составляют добывающие отрасли, это означает сильное уменьшение поступления экспортной выручки, что снижает курс национальной валюты.

Однако на начальной фазе энергоперехода, которая совпала с активным восстановлением мировой экономики после обвала, вызванного пандемией COVID-19, цены на углеводороды, наоборот, растут. Платежеспособный спрос на сырье — значительный, так как денег в экономики многих стран было влито очень много. Дефицит энергоресурсов ввиду не всегда продуманных первоначальных шагов по отказу от традиционных углеводородов стимулирует ценовое давление. Но это, увы, только специфика первоначального этапа перехода. Дальше будет снижение потребления традиционных углеводородов и вызванное этим падение цен на них.

Но, может быть, есть другие факторы, которые могут воздействовать на рубль. К примеру, политика американского Центробанка — Федеральной резервной системы США — по повышению ставки. Планы ФРС на этот счет уже не раз озвучивались. Сегодняшняя ставка в 0–0,25% будет в этом году повышена в 3–4 раза. Делаться это будет в целях борьбы с инфляцией, которая в США разогналась до 5 с лишним процентов в годовом выражении. И такого там не было почти 40 лет.

Но мы сейчас не про инфляцию в США. Нам-то, точнее российскому рублю, какое до этого дело?

Повышение ставки ФРС означает, что доллар США будет становиться дороже. А это автоматически ослабляет рубль. Получается, что и этот важный фактор будет против рубля.

Тогда, возможно, хотя бы политика Банка РФ по повышению своей ключевой ставки поможет рублю? Сегодня эта ставка уже составляет 8,5%. И, казалось бы, можно было рассчитывать на то, что так называемый carry trade (это когда валюту, те же доллары США, переводят в рубли, далее покупают, к примеру, рублевые облигации, получают приличный рублевый доход, а потом уже его переводят обратно в доллары США, обеспечивая тем самым первоначальным долларам рублевую доходность) вновь позволит укрепить рубль.

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Стимулы для спекулянтов — керри-трейдеров — и впрямь усилились. Однако их энтузиазм будет гаситься обострившейся геополитической ситуацией. Покупать рублевые гособлигации? Это в нынешней ситуации становится рискованным мероприятием. Получатся, что и Банк России, при всем своем желании, не сможет сильно помочь в противодействии ослаблению рубля. Что и говорить, перспективы у рубля вырисовываются не очень хорошие.

Ничего хорошего от всей этой ситуации нет и людям. Можно, конечно, попытаться найти хоть какой-то «позитивчик», акцентируя внимание на том, что падающий рубль позволит быстрее и полнее наполнять федеральный бюджет. Но дойдут ли эти деньги до людей в конечном итоге, это еще очень большой вопрос. А вот то, что падающий рубль будет еще больше усиливать инфляцию, — здесь никаких вопросов нет. Растет инфляция — обесцениваются доходы граждан, люди беднеют.

Рубль вроде как уже давно не «деревянный» (во всяком случае, мы его так давно не называем), но и сильным он, увы, не стал. И то, что с ним происходит на фоне нынешней крайне обострившейся геополитической ситуации, в полной мере это подтверждает.

Игорь Николаев, доктор экономических наук

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