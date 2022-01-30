А за что их любить? – Личное мнение

Чем ближе к памятнику на холмике, тем чаще пожившая Лариса Гузеевна делится с нами своей нафталиновой мудростью.

За что их любить, риторически задалась вопросом Гузеевна, имея ввиду людей с низким доходом.



Фото: Соцсети

Лично я после слов великой актрисы одной молчаливой роли задумалась.

Интересно, а сколько получают в месяц санитары, медсестрички, врачи, вытащившие непривитую Гузеевну из коронавируса всего полгода назад?

Вряд ли их можно назвать богатыми, верно? Получается, что и любить их не за что, по логике бабы Лары:

«В этом столько энергии, когда рядом с вами идет девушка хай-класса, да? А почему девушки красивые должны любить бедных? А за что их любить?» — рассказала Гузеевна жениху, который переживал, что у него есть деньги.

А за что их любить? Да ладно б, если речь шла только о медицине.

Почти в любой сфере люди у нас получают не миллионы. Можно ли назвать богатым хорошего учителя, честного полицейского, героя офицера? Или, например, у нас машинист в метро — очень богатый? Пока все в новогоднюю ночь веселились, он развозил до утра людей, и бабка говорит, что любить его не за что?

Максимум, кто может быть рядом с ним — некрасивая, а «хай-класс» — не найдёт повода полюбить?

Нет, поймите правильно — когда есть деньги, это прекрасно. Но говорить о том, что если человек небогат, то и любить его на за что, это какая-то дремучая хрень.

Качества человека не определяются суммой на его счёте. Иначе, кто бы ухаживал в реанимации за той же Ларисой Гузеевной?

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