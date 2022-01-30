 

Во Львовской области в ДТП попал рейсовый автобус, пострадало 14 человек

30.01.2022, 10:26, Новости дня
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Авария произошла в ночь на воскресенье. Автобус съехал в кювет и перевернулся.

“Пострадали 14 человек, которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы”, – говорится в сообщении.

Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации сообщил в Facebook, что в автобусе было 40 человек.

https://www.facebook.com/dczlvoda/posts/4762617037109112


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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