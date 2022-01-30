В Украине из-за снега и порывов ветра обесточены 63 населенных пункта – ГСЧС

“По состоянию на 7.00 30 января в результате усложнения погодных условий (порывы ветра, снег) из-за срабатывания систем автоматической защиты линий электропередачи обесточены 63 населенных пункта в трех областях”, – говорится в сообщении.

В Житомирской области обесточены 53 населенных пункта, в Хмельницкой – семь, в Закарпатской – три.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—