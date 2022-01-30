 

В США в бассейне в отеле из-за газа пострадали 16 человек, среди них есть двухлетний ребенок

30.01.2022, 10:26, Новости дня
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В общей сложности пострадало 16 человек, часть из которых рассказали о жжении в горле.

Прибывшие на место событий спасатели открыли все двери и установили промышленный вентилятор для проветривания помещений, отель эвакуировали.

По данным начальника полиции Мэрисвилля Тони Брукса, в критическом состоянии в местную больницу отправили шесть человек, еще одного в критическом состоянии и двух “в стабильном состоянии” – доставили в больницу в городе Делавэр.

Брукс сообщил, что, согласно предварительным выводам следователей пожарной службы, в бассейне был опасный для жизни уровень угарного газа, в результате чего люди потеряли сознание.

Откуда появился газ, представители власти не уточнили.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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