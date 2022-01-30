Общество: Энергетический кризис в Европе связан с редким природным явлением

Весь юг Европы, Турция и Израиль приходят в себя после невиданных в этих местах снегопадов. По какой причине в южных регионах внезапно стало настолько холодно, как это соотносится с глобальным потеплением – и почему все происходящее имеет прямое отношение к энергетическому кризису, который прямо сейчас бушует в Европе?

Глядя на заснеженный пейзаж за окном, на новости про засыпанные снегом Турцию и Грецию – не самые северные страны – многие задают вопрос: а где же глобальное потепление, о котором столько говорили экобольшевики? Некоторые ученые добавляют масла в огонь, утверждая: «Аномальные холода в этих [средних] широтах при глобальном потеплении могут приходить чаще». Что же это получается: глобально теплеет, а зимы какие-то слишком прохладные и снежные? Почему так?

На самом деле, потепление никуда не делось – да и с аномальными холодами все совсем не так. Попробуем разобраться с реальным положением дел.

Отчего это у нас при потеплении холодает?

Каждый помнит уникальную погоду зимой 2019-2020 годов. В Москве, например, впервые в истории наблюдений средняя температура той зимы была плюсовая. Так часто бывает в Берлине и Париже, но до того года никогда не было у нас.

А вот страшную жару летом 2020 года тем же москвичам припомнить куда сложнее: ни в одном месяце тогда средняя температура не превышала довольно умеренных +19,0°С (а средняя летняя – на градус ниже, при климатической норме в +18,2°С). На этом фоне зима 2020-2021 года выглядела заметно более суровой: средняя температура трех месяцев была почти -7°С, что ниже климатической нормы периода до глобального потепления. При этом лето 2021 года было весьма жарким: почти +21°С – много выше летней нормы в 18,2. Пока холоднее нормы и зима 2021-2022 годов. Очень сходно ситуация развивалась и для европейской части РФ в целом.

Кажется совершенно непонятным и даже абсурдным тот факт, что в самом теплом году нашей истории – 2020-м – лето было не теплее обычного, а в 2021-2022 годах зимы холоднее – а лето жарче. Почему так выходит?

Некоторые ученые предлагают объяснение: у полюсов теплеет быстрее, чем на экваторе, в итоге перепад температур между ними становится слабее. Ведь воздух, в конечном счете, гонит именно разница температур: в ней источник энергии любых ветров. А чем он слабее, тем больше меняется «нормальный» перенос воздушных масс от экватора на север. А значит, тем чаще и в наших широтах, и в той же Греции с Турцией могут устанавливаться такие холодные аномальные режимы – причем довольно длительные.

Эта точка зрения кажется логичной, но есть нюанс: реальные зимы в Москве и РФ в целом за последние 40 лет стали намного мягче, а аномально холодные режимы – намного реже. Холодные температурные рекорды столица и почти вся страна в целом прекратила ставить десятки лет назад. Средние температуры зимних месяцев тоже растут – 2021-2022 годы здесь редкое исключение из правил. Выходит, с этим объяснением что-то не так. Что конкретно?

Повторяющиеся «аномальные холод и жара» – уже не аномальные. На то они и повторяющиеся

Дело в том, что вся эта ситуация – с теплой зимой и нормальным летом, а потом вдруг холодная зима и жаркое лето, – уже происходила. В 2009 году на Земле случилась очень сильная Ла Нинья. Так называют ситуацию, когда в низких широтах Тихого океана раз в десяток лет резко меняется направление ветров и течений, отчего резко усиливается подъем холодных океанских вод (исходно там +4) из глубины к поверхности (исходно там +20 и более).

От этого морская поверхность на огромной площади становится прохладнее на 3–5 °C. Поэтому и атмосфера Земли в годы Ла Ниньи серьезно охлаждается. Раз в низких широтах стало прохладнее, перенос тепла в высокие широты по всему миру ослабевает.

Зимой это ведет к тому, что холодные массы воздуха на севере меньше разбавляются приходящими с юга циклонами с теплым и влажным воздухом. Например, зимой 2009-2010 годов в РФ средняя температура была -9,8 °C – даже суровее, чем в зимы 2021-2022 годов!

Летом в годы Ла Ниньи циклоны от экватора тоже меньше «разбавляют» воздух высоких широт насыщенными влагой воздушными массами. А если циклонов и влаги нет, то над континентом повисает антициклон – область высокого давления, где сухо. Если в теплое время года сухо, то нагрев континентальной поверхности не сдерживается испарением воды из почвы: этой воде там неоткуда взяться.

В итоге летом 2010 года в РФ случился затяжной антициклон, и средняя температура выросла выше +22,2. Вдобавок в Московской области многие брошенные торфоразработки не обводнили после консервации – и торф там начал гореть, что привело к катастрофическому росту избыточной смертности. По данным Росстата в 2010 году общегодовая смертность была выше нормы на 18 тысяч человек – и почти все это из-за сухой антициклонической жары и вызванных ею торфяных пожаров.

В 2010 году сильная Ла Нинья повторилась – это явление вообще часто случается два года подряд. В итоге зима 2010-2011 годов тоже была суровой, и не только у нас: в Техасе, в феврале 2011 года, случился мороз и от него блэкауты, слабо отличимые от блэкаутов февраля 2021 года в том же Техасе.

Наблюдательный читатель не мог не заметить выше: Ла Нинья случается «раз в десяток лет». С 2010-2011 годов до 2021-2022 годов примерно десяток лет и прошло. Нет ли в этих годах Ла Ниньи? Откроем соответствующие ресурсы: все верно, к осени 2020 года сформировалась Ла Нинья, а в 2021 году она пришла вновь. На лето 2020 года это повлиять не успело, а вот на зиму 2020-2021 годов, последующее лето и эту зиму – вполне.

Поэтому неправильно называть нынешние холода и снег – в РФ ли, в Турции ли, в Греции – «аномальными». Они аномальны, только если не смотреть на календарь и не помнить, когда была последняя Ла Нинья. Если это делать, то вполне очевидно: холодная зима и жаркое лето в годы сильной Ла Ниньи – российская (и не только) норма. Ничего другого и ожидать не стоило.

А причем тут энергетический кризис в Европе?

Как легко заметить выше, охлаждение Ла Ниньей воздуха в экваториальных широтах снижает энергетический бюджет ветров: чем ниже разность температур, тем они слабее. Меньше циклонов, идущих с юга в Европу – значит, должно быть меньше ветра в лопастях этих ветряков.

Проверим эту гипотезу на примере Британии, морских ворот европейского континента. Уже в в сентябре 2021 года SSE, одна из ведущих ветрогенерирующих компаний этой страны начала бить тревогу: с апреля по сентябрь ее ветряки выработали энергии на 32% меньше нормы за эти месяцы. Сходная картина была осенью, и этой зимой ветров там тоже что-то не избыток. Само собой, в 2010 году – в год прошлой сильной Ла Ниньи – ветра в Британии тоже были необычно слабыми.

Результаты? Ветровая генерация падает, и нужно откуда-то брать электричество. Поскольку солнечные батареи зимой в умеренных широтах вырабатывают его втрое меньше, чем летом, остаются только ТЭС. В итоге цены на газ рекордно выросли, да и уголь подрос (и не только у англичан). Если бы в Британии и Европе вообще смотрели на календарь и интересовались работами собственных ученых, то это не стало бы сюрпризом, и газ в хранилища там закачали бы заранее.

Однако средний политик, который читает научные работы – он примерно как единорог: на картинке красиво, но в реальной жизни не встречается. Поэтому Британия на газовой игле – и прямо сейчас ставит новые исторические рекорды по объему импортированного сжиженного газа. Впрочем, не она одна.

Почему же на Западе в холодной зиме и нехватке ветров винят глобальное потепление?

Ведь именно западные ученые лучше всех исследовали Ла Нинью. Они же выяснили, как она вызывает холодные зимы и жаркое лето в высоких широтах. Отчего же в западных СМИ пишут: «Потепление связали с холодными зимами»? Как это сочетается?

Сочетается это абсолютно нормально. Глобальное потепление и борьба с ним на Западе – уже давно идеология, а не вопрос науки и фактов. Потепление – это зло. У вас засуха, которая бывает раз в десять лет и всегда бывала раз в десять лет? Ничего, в этот раз в ней виновато глобальное потепление, а никак не типичные для этой местности многолетние флуктуации.

У вас холодная зима, которая бывает раз в десяток лет, при сильной Ла Ниньи? Забудьте про Ла Нинью: здесь явно поработало зловредное потепление. Ваши ветряки работают вполсилы, отчего вы покупаете газ втридорога, и такое случается раз в десять лет? Слушайте, даже говорить не о чем: и так ясно, кто тут виноват.

Печалиться по этому поводу нет никакого смысла. Это норма – человеческим обществам вообще свойственно ошибаться. Важнее другое: Ла Нинья очень редко затягивается более, чем на два года. А значит, грядущее лето с высокой вероятностью не будет слишком жарким, а грядущая зима почти наверняка не будет холодной.

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