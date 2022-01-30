В Новой Москве четыре человека отравились угарным газом

В частном доме в поселке Рассудово в Троицком округе Москвы четыре человека госпитализированы после отравления угарным газом, сообщил представитель экстренных служб.

«В Садовом товариществе «Ресурс» в поселке Рассудово произошло отравление четырех человек угарным газом в частном жилом доме. Госпитализированы все четверо», – отметил источник РИА «Новости».

Ранее СК возбудил уголовное дело после смертельного отравления мужа и жены, а также госпитализации с отравлением их 9-летнего сына. Позже брат погибшего мужчины рассказал, что в квартире отравившихся мужа и жены в подмосковном Обухово из алкоголя было только пиво, а ребенок пил только газировку. По его словам, отравиться семья могла пирожками.