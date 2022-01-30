При пожаре в частном доме в Бурятии погибли три человека

Двое мужчин и женщина погибли в результате пожара в частном доме в селе Каленово Иволгинского района Бурятии, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

«Сообщение о возгорании поступило в 07:56 (02:56 мск). На момент прибытия первого подразделения горели дом и веранда, произошло частичное обрушение кровли. В ходе тушения пожара огнеборцы внутри горящего помещения обнаружили погибших – двух мужчин и женщину», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

Пожар на площади 40 кв. м был ликвидирован в течение одного часа. К его тушению было привлечено пять человек и две единицы техники.

Накануне тела двух мальчиков трех и пяти лет были найдены на месте пожара в квартире в Норильске, еще один ребенок госпитализирован, возбуждено уголовное дело.