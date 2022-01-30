 

Девушка, гуляя в лесу, нашла неизвестное животное, которое просило о помощи

30.01.2022, 10:00, Разное
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Американка, проживающая в Пенсильвании, вышла на прогулку морозным днем. Она гуляла и наткнулась на следы, которые напоминали те, которые оставляют собака.

Женщине стало любопытно и она пошла по ним. Спустя несколько минут она нашла странное животное, которое не смогла идентифицировать. Было видно, что зверь нуждается в помощи.

«Когда я нашла существо, мне стало его очень жалко. Зверь дрожал, на его морде отпечатался страх» – рассказывает девушка.

Кристина предприняла массу усилий, чтобы приманить бедолагу в свой подвал. Здесь она накормила его обедом, отогрела.

Женщина сообщила о находке на своей странице в одной из социальных сетей. Пост увидели волонтеры, которые незамедлительно прибыли к Кристине, забрали животное и отправили в ветеринарную клинику.

«Они очень аккуратно взяли его, и отправили к ветеринару» – объясняет девушка.

Уже через пару дней зверю стало значительно легче. Чтобы определить кто именно перед ними, специалисты делают анализы.

«Если бедолага окажется собакой, мы готовы забрать ее в свою семью» – дополнила пост Кристина.



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