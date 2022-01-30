Из-за “геополитической напряженности” МИД Южной Кореи рекомендовало соотечественникам покинуть Украину
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По последней информации, в Украине находятся около 440 южнокорейцев, большинство из них – в Киеве и других городах.
Им рекомендовали воспользоваться аэропортами шести украинских городов, чтобы вылететь “в более безопасные регионы”.
В МИД Южной Кореи также объявили об отправке в свое посольство в Украине трех официальных лиц, которые помогут в случае чрезвычайных ситуаций для граждан Южной Кореи “в условиях эскалации геополитической напряженности”.
Агентство отмечает, что такое решение было принято после совещания главы МИД Чон Ый Ена с главами дипломатических миссий в России, Украине и других странах “на фоне напряженности в отношениях между Москвой и Киевом”.
Контекст:
На фоне начавшегося осенью 2021 года наращивания Россией своих войск возле границы с Украиной, а также угрозы вторжения РФ страны начали эвакуацию своих дипломатов и других соотечественников.
В МИД Украины сообщали 24 января, что США, Великобритания, Австралия и Германия проинформировали внешнеполитическое ведомство о намерениях эвакуировать членов семей и часть сотрудников или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию.
При этом остальные страны, Евросоюз, ОБСЕ, Совет Европы, ООН, НАТО и представительства других международных и региональных организаций сообщили МИД, что подобных планов пока нет из-за отсутствия достаточных причин для такого шага.
The New York Times писала, что Россия уже провела эвакуацию своих дипломатов из Львова и Киева.
24 января начала эвакуацию семей дипломатов из Киева Австралия, гражданам страны рекомендовано покинуть Украину. 29 января подобную рекомендацию сделало американцам посольство США в Киеве.
26 января МИД Украины попросил иностранных партнеров “не нагнетать информационное поле”. В ведомстве подчеркнули, что приветствуют решение абсолютного большинства иностранных партнеров не изменять режим работы диппредставительств в Украине, в частности – не производить эвакуацию членов семей и сотрудников.
Ошибкой отъезд иностранных дипломатов назвал и президент Украины Владимир Зеленский.
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