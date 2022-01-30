 

“Папина сладкая булочка”. Футболист Зинченко умилил сеть фото с полугодовалой дочерью

30.01.2022, 9:42, Новости дня
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Образ Евы на фото дополнил обруч с красным бантом.

“Моя”, – подписал фото 25-летний футболист, добавив эмодзи в виде планеты и красного сердца.

“Ну, уж папина так папина”, – прокомментировала ludmila.batrak.2102.

“Куколка”, – написала aaaanaastaasiaa.

“Папина сладкая булочка”, – отреагировала  vslnk.aa.

“Красавица, как мамочка”, – отметила matsiukh_irina.

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Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

Контекст:

Зинченко женат на украинской журналистке Владе Седан. Пара расписалась в марте 2020 года, свадьбу они сыграли пять месяцев спустя, в начале августа. В июне 2021 года супруги сообщили, что ждут первенца. 1 августа стало известно, что у них родилась девочка. Родители назвали дочь Евой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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