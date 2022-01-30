На Сахалине два схода снежных лавин перекрыли дорогу

Две лавины сошли на дорогу между Невельском и Шебунино в Сахалинской области: на трассу обрушилось почти 250 кубометров снега, сообщили в региональном управлении МЧС России.

«В 07.35 (23.35 мск 29 января) поступило сообщение о том, что на автодороге Невельск-Шебунино произошли два схода снежных масс с выходом на дорогу, приблизительным объемом 150 кубометров и 100 кубометров», – сообщается на сайте ведомства.

Также в пресс-службе уточнили, что погибших и пострадавших из-за схода снега нет. Для расчистки дороги привлекли две бригады из трех человек и двух единиц техники. К 8.30 утра (00.30 мск) дорога была расчищена, проезд возобновлен, скопления автотранспорта не было.

Ранее снежная лавина сошла на незарегистрированную группу туристов в Тункинском районе Бурятии, один человек погиб, еще один пострадал.