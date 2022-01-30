 

Запущенная КНДР ракета в 16 раз превысила скорость звука

30.01.2022, 9:34, Новости дня
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Максимальная скорость запущенной 30 января со стороны КНДР ракеты составила 16 чисел Маха, снаряд летел в 16 раз быстрее скорости звука, информирует агентство Yonhap со ссылкой на военный источник в Сеуле.

«По нашим данным, ракета была запущена под почти вертикальным углом. Ее максимальная скорость достигала 16 чисел Маха, то есть она летела в 16 раз быстрее скорости звука», – говорится в публикации, передает ТАСС.

Как предполагают южнокорейские военные, КНДР запустила ракету средней дальности «Хвасон-12», которая впервые была представлена на параде 14 апреля 2017 года. Первый ее запуск был осуществлен 14 мая того же года.

Ранее генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно сообщил, что береговая охрана Японии выпустила предупреждение о возможном пуске баллистической ракеты со стороны КНДР. Ракета пролетела около 800 км. Вооруженные силы (ВС) США сообщили, что осведомлены о пуске Северной Кореей очередной баллистической ракеты, это действие не представляло угрозы военнослужащим Соединенных Штатов или союзникам. 

Напмоним, 5 и 11 января, как заявили в КНДР, испытывались гиперзвуковые ракеты, 14 января – две баллистические ракеты малой дальности, 17 и 27 января – тактические управляемые ракеты малой дальности, 25 января – две крылатые ракеты большой дальности.



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