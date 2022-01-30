«Превратили в Хиллари Клинтон» — интернет-пользователи не оценили первый брючный костюм Минни Маус

В честь 30-летия парижского Диснейленда мультипликационная героиня Минни Маус получила новый наряд — свой первый брючный костюм синего цвета от дизайнера Стеллы Маккартни. Однако, как пишет Daily Mail, интернет-пользователи «прогрессивное» преображение не одобрили и нашли в новом образе персонажа схожесть с Хиллари Клинтон.



AP

Компания Disney столкнулась с резкой критикой, после того как презентовала новый образ известной мультипликационной героини Минни Маус, пишет Daily Mail. На смену традиционному красному платью в белый горошек пришёл «прогрессивный» синий брючный костюм, который создала для диснеевской мышки британский дизайнер Стелла Маккартни.

Новый наряд, который Минни Маус получила в честь 30-летия парижского Диснейленда, был представлен на странице Disneyland Paris в Twitter во вторник 25 января. Однако многие пользователи смену образа героини не оценили, и в течение всего нескольких минут после публикации под постом стали появляться гневные комментарии.

— Disneyland Paris EN (@DisneyParis_EN) January 25, 2022

Как напоминает Daily Mail, персонаж Минни был создан почти 100 лет назад — в 1928 году. Все эти годы она в основном носила красное платье в белый горошек. По данным издания, новый костюм Стелла Маккартни сделала в честь Месяца женской истории, который отмечается в марте в некоторых западных странах. По замыслу создателей, такой ансамбль должен сделать из Минни «символ прогресса для нового поколения».

До этого персонаж ни разу не примерял на себя брюки, так что образ «войдёт в историю», отмечает издание. «Я хотела, чтобы свой самый первый брючный костюм Минни надела в парижском Диснейленде. Поэтому я создала для неё один из моих классических костюмов — синий смокинг — с использованием материалов, соответствующих требованиям социальной ответственности… Очень рада работать с единственной и неповторимой, легендарной Минни Маус. Она всегда занимала особое место в моём сердце. У нас с ней общие ценности. Мне нравится в Минни то, что она символизирует счастье, самовыражение и аутентичность и что она служит вдохновением для людей всех возрастов по всему миру. К тому же у неё отличный стиль», — сказала Маккартни.

Однако инициатива вызвала возмущение среди интернет-пользователей, которые не совсем поняли, зачем персонажу потребовался новый образ. Некоторые напрямую охарактеризовали преображение как «ещё больше прогрессивной фигни». Другие сочли, что костюм «превратил Минни Маус в Хиллари Клинтон», бывшего кандидата в президенты США.

«Что дальше? Она сменит пол и станет Майклом, чтобы Микки мог выразить свою натуру по полной?» — иронично поинтересовался один комментатор.

Своими соображениями по поводу наряда Минни поделилась и американский консервативный обозреватель Кэндис Оуэнс: «Это делается для того, чтобы все обратили внимание на эту тему, смотрели на Минни Маус, а не на инфляцию. Смотрите на Минни Маус, мир движется вперёд, потому что мы одели её в брючный костюм. И пусть вы ничего не можете купить в продуктовом магазине и не можете позволить себе кусок бекона, если у вас в кармане не завалялось 30 долларов, — по крайней мере, мы тут боремся с реальной проблемой, которая заключается в Минни Маус».

Издание обращает внимание, что на протяжении последних двух лет руководство Disney внедряло различные прогрессивные изменения в компанию — от предупреждений о расизме некоторым классическим мультфильмам вроде «Книги джунглей» до призывов к сотрудникам «деколонизировать свои книжные полки».

А на этой неделе компания оказалась в центре ещё одного скандала по поводу своей «прогрессивной» политики, причиной которого послужила предстоящая киноадаптация «Белоснежки и семи гномов». Картину раскритиковал актёр сериала «Игра престолов» Питер Динклэйдж, который заявил, что, несмотря на все прогрессивные амбиции создателей и латиноамериканскую актрису в роли Белоснежки, история по-прежнему строится на стереотипах о людях с генетическим нарушением роста.