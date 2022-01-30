«Никаких рейтингов для России мы не составляли»: московские рестораны получили звёзды Michelin от мошенников

Глава гидов Michelin Гвендаль Пулленек на экстренной пресс-конференции сообщил, что никаких рейтингов для России организация не составляла, а недавно получившие награду московские рестораторы стали жертвами мошенников.

«Два дня назад я с удивлением узнал, что в Москве 9 ресторанов получили звёзды Michelin. Со всей ответственностью заявляю, что мы к этому отношения не имеем – у нас не было и нет в планах включать Россию в наш гид. Прошу вернуть незаконно полученные звёзды, в противном случае мы обратимся в суд», -заявил Пулленек.

Московские рестораторы заплатили за включение России в гид Michelin более 200 миллионов рублей. Посредником выступил французский бизнесмен Шарль Латэн, который в течение 2021 года организовал более 30 проверок ресторанов. Каждый раз он требовал оплатить проживание «инспекторов» в лучших гостиницах Москвы, организации культурный программы и бесплатного питания в любом ресторане столицы.

Один из московских шеф-поваров на условиях анонимности сообщил, что эти мероприятия обошлись рестораторам ещё в 100 миллионов рублей, а проведение торжественной церемонии стоило более 30 миллионов. В настоящий момент московская полиция проводит досудебную проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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