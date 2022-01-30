Звезда-убийца Глизе-720 приближается к Солнечной системе

Астрономы рассказали о смертельной опасности, которую несёт человечеству звезда Глизе-720.

Она движется к Земле и может уничтожить всё живое на планете, если люди не найдут способ повлиять на ситуацию.

Об опасности рассказал старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Владимир Сурдин. Он заявил, что учёные длительное время следят за Глизе-720. За этот период были произведены многочисленные расчёты движения звезды и рассмотрены все возможные варианты развития событий.

В итоге специалисты пришли к выводу, что объект в любом случае войдёт в Солнечную систему и уничтожит жизнь на Земле.

Глизе-720 – это красный карлик, который является одной из самых маленьких звёзд во Вселенной, открытых на данный момент, и уступает в 2 раза габаритам Солнца. Тем не менее, она всё равно в тысячи раз больше Земли. Появление такого крупного объекта в Солнечной системе не предвещает ничего хорошего. Уже установлено, что звезда затронет лишь её окраину, но всё же попадёт в облако Оорта. Оно состоит из тысячи астероидов. Гравитация постороннего светила изменит их орбиту, космические тела начнут разлетаться в разные стороны. Все планеты подвергнутся бомбардировке огромного масштаба. Астероид диаметром 60 метров может уничтожить такой город, как Москва, но в поясе имеется множество объектов, радиус которых измеряется в километрах.

Владимир Сурдин констатировал, что над человечеством нависла действительно смертельная опасность, но уточнил, что описанное им событие произойдёт через 1 400 лет. Не исключено, что к тому времени люди достигнут высокого уровня технического развития и научатся менять траекторию или уничтожать летящие к Земле космические тела.