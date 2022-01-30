В начальной школе Иллинойса создали «Клуб Сатаны» для детей

Родители в Иллинойсе (США) были потрясены, узнав, что школа их детей одобрила мероприятие для детей, организованное Сатанинским храмом.

Мероприятие под названием «Клуб Сатаны», проходившее в начальной школе Джейн Аддамс в Молине, обещало познакомить детей с » научным, рационалистическим, не суеверным мировоззрением”.

Клуб сатаны предназначен для детей 1-5 классов, что означает, что предполагаемые сатанисты нацелены на детей в возрасте от шести лет.

В рекламной листовке, опубликованной на Facebook одним из родителей, отмечалось, что все участники были “проверены” Сатанинским храмом и прошли проверку на криминальное прошлое.

Что ж, тогда это утешает.

В нем также отмечается, что “Сатанинский храм является нетеистической религией, которая рассматривает сатану как мифическую фигуру, представляющую свободу личности”, и что клуб “не пытается обратить детей в какую-либо религиозную идеологию”.

– Эй, дети, давайте повеселимся в Клубе Сатаны после школы! — говорится в листовке.