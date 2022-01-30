 

В начальной школе Иллинойса создали «Клуб Сатаны» для детей

30.01.2022, 9:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Родители в Иллинойсе (США) были потрясены, узнав, что школа их детей одобрила мероприятие для детей, организованное Сатанинским храмом.

Мероприятие под названием «Клуб Сатаны», проходившее в начальной школе Джейн Аддамс в Молине, обещало познакомить детей с » научным, рационалистическим, не суеверным мировоззрением”.

Клуб сатаны предназначен для детей 1-5 классов, что означает, что предполагаемые сатанисты нацелены на детей в возрасте от шести лет.

В рекламной листовке, опубликованной на Facebook одним из родителей, отмечалось, что все участники были “проверены” Сатанинским храмом и прошли проверку на криминальное прошлое.

Что ж, тогда это утешает.

В нем также отмечается, что “Сатанинский храм является нетеистической религией, которая рассматривает сатану как мифическую фигуру, представляющую свободу личности”, и что клуб “не пытается обратить детей в какую-либо религиозную идеологию”.

– Эй, дети, давайте повеселимся в Клубе Сатаны после школы! — говорится в листовке.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.11 / Мужчина 40 лет прожил в одиночестве у «Озера смерти» и рассказал почему стал избегать людей

16.03 / Ученые: Спящие люди способны слышать то, что им говорят

08.06 / Проверять ружье перед каждой репетицией!

20.07 / Мнение: И глумится горбатый главарь

12.08 / Мнение: Кабаны виноваты в потеплении, мыши против сыра и российское вино по почте

10.09 / Политолог: В Москве уже давно раскусили Лукашенко

27.04 / Врач назвал главные признаки повышенного холестерина

20.02 / США ведут человечество на Марс

27.04 / Скандалы: «Оптимизация» от РЖД

14.01 / Видео, которое заставит тебя переживать за пингвиненка, который отчаянно бежит к маме спасаясь со льдины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика