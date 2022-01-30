Почему стоимость 1 bitcoin в долларах имеет большое значение для инвестора

30.01.2022, 9:39, Детали

Теги: Бизнес, Интернет, Технологии

Криптовалюта — Bitcoin, появилась более 10 лет назад. Если ранее о ней было неизвестно практически ничего, сегодня о биткоине говорят даже дети. Люди, купившие валюту несколько лет назад, сделали на ней состояние. Конечно, в наши дни криптовалюта не растет такими темпами, как раньше, но это не мешает биткоину оставаться одной из самых популярных монет.

Для чего инвесторы отслеживают курсы

Инвесторы вкладываются в популярные и не очень известные монеты на криптовалютном рынке. Примечательно, что для этого не нужно покупать монету полностью. Достаточно вложить деньги в небольшую часть биткоина. Тем более, что специалисты не рекомендуют направлять на покупку криптовалюты более 10% от суммы собственных сбережений.

Говоря о Bitcoin, стоит отметить следующее:

биткоин никому не принадлежит и был изначально создан для совершения анонимных переводов;

курс криптовалюты крайне непредсказуем. Чтобы разобраться, предположить, что ждет рынок: рост или падение, инвесторы часто обращаются к истории изменений за неделю, месяц, год и более длительные сроки;

отслеживать изменения курса можно в онлайн-режиме. Например, если вам интересно, сколько стоил 1 bitcoin в долларах месяц или неделю назад, почерпнуть эту информацию можно из графиков.

Владея информацией о динамике цен на биткоин, инвестору удается предположить, как криптовалюта поведет себя в перспективе.

Биткоин и доллар США: как ведут себя трейдеры

Криптовалютный рынок реагирует на мировые тренды. Большое значение имеет корреляция курса биткоин и доллар США, а непосредственно игроки криптовалютных бирж находятся промеж 2 состояний: страхом и жадностью. Они скупают волатильные активы, к которым относится криптовалюта в ожидании, что те будут расти.

Когда экономика приходит в упадок, часто происходят негативные события, которые отражаются и на трейдерах, отбивая желание рисковать. В такие моменты трейдеры стремятся избавиться от биткоина, отдавая предпочтение доллару, как более стабильному активу.

Важно понимать, что Bitcoin — высокорисковый актив. Его курс может изменяться на 10% и более несколько раз в течение дня. Доллар США же, напротив, считается стабильной валютой. Поэтому при усилении рыночных рисков инвесторы стремятся избавиться от биткоинов, сбывая их с рук и продавая за доллары. Как бы то ни было, риск потерять все деньги всегда присутствует на криптовалютных биржах.