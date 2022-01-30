 

В Одесской области обнаружили тела двух человек, назначена экспертиза – полиция

30.01.2022, 8:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Мужчину и женщину, 1965-го и 1956 года рождения без признаков жизни обнаружил сегодня по месту жительства их сын. В доме родителей ощущался резкий запах газа”, – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что следственно-оперативная группа установила: “обстановка в доме не нарушена, следов проникновения в дом нет, признаков насилия на телах людей – тоже”.

“Предварительная причина смерти супругов – отравление бытовым газом”, – объяснил начальник отделения полиции №2 Одесского районного управления полиции №2 Максим Бойко.

Открыто уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой “несчастный случай”.

По словам Бойко, тела умерших отправлены на судебно-медицинскую экспертизу “для определения окончательной причины смерти и правовой квалификации события”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.03 / Google опровергает версии Роскомнадзора о причинах сбоев в поисковике и YouTube

27.11 / Число сдаваемых на ОГЭ предметов могут сократить

11.07 / По программе “Доступные кредиты 5–7–9%” банки выдали 1,1 млрд грн – Шмыгаль

01.09 / Сирия заявила о воздушном ударе со стороны Израиля

18.07 / В Москве покончила с собой представлявшая Австралию чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров – СМИ

27.05 / К девушке Протасевича не допустили адвоката. В Беларуси ее держат под стражей уже четыре дня

09.05 / Чехия будет требовать компенсацию от России за последствия взрывов

13.05 / Симферопольский колледж оцепили из-за сообщения о минировании

04.03 / Le Figaro – «несправедливый приговор» — Саркози намерен подать апелляцию в ЕСПЧ

30.01 / В России задержали главного редактора “Медиазоны”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика