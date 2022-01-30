 

Россиянок обяжут менять фамилию при заключении брака

30.01.2022, 8:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Госдума приняла законопроект “О защите семей и брачных союзов”. Его текстом предусматривается укрепление связей между мужчиной и женщиной, вступающими в брак.

Для создания крепкой семьи парламентарии закрепили норму об обязательной смене фамилии невесты на фамилию мужа. Ранее это можно было сделать добровольно.

По мнению депутатов, нововведение положительно скажется и на администрировании, ведь упростит выбор фамилии для новорожденных, а также ликвидирует вероятность возникновения двойных фамилий.

– Что ж ты за жена, если не можешь взять фамилию мужа? Он чужой человек тебе или что? Тогда может лучше и не морочить мужику голову. Если уж своей головы не хватает, чтобы это понять, тогда поможем мы – депутаты, – пояснил суть законопроекта его автор Леонид Слуцкий.

Закон обратной силы не имеет, поэтому все супруги, заключившие браки до его принятия, смогут сохранить фамилии. Также документ разрешает россиянкам вернуть старую фамилию в случае развода, а вот детей, рожденных в браке, обяжут носить фамилию отца до достижения совершеннолетия.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.10 / В японском тысячелетнем храме «проступили» лики святых

03.04 / Политолог Яхно о разговоре Байдена и Зеленского: Украине нужно обратить внимание на внутренние проблемы

05.07 / Врач-пульмонолог оценил шансы Владимира Меньшова выжить

29.06 / Модно, не вызывающе и идеально для жары: как носить тренд этого лета — шорты бермуды

14.12 / Скандалы: Залёт «Суперджета»

15.09 / Версия: НЛО – это живые существа?

01.02 / COVID-19 может негативно влиять на мужскую фертильность

22.07 / Эксперт Анна Агурина: парфюмерия способна провоцировать воспоминания и возвращать в детство

10.09 / Мнение: Расовый вопрос испортил Америку

20.07 / Мнение: Антипрививочники из соседних стран, «назло маме отморожу уши» и любовь к плацебо

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика