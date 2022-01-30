Россиянок обяжут менять фамилию при заключении брака

Госдума приняла законопроект “О защите семей и брачных союзов”. Его текстом предусматривается укрепление связей между мужчиной и женщиной, вступающими в брак.

Для создания крепкой семьи парламентарии закрепили норму об обязательной смене фамилии невесты на фамилию мужа. Ранее это можно было сделать добровольно.

По мнению депутатов, нововведение положительно скажется и на администрировании, ведь упростит выбор фамилии для новорожденных, а также ликвидирует вероятность возникновения двойных фамилий.

– Что ж ты за жена, если не можешь взять фамилию мужа? Он чужой человек тебе или что? Тогда может лучше и не морочить мужику голову. Если уж своей головы не хватает, чтобы это понять, тогда поможем мы – депутаты, – пояснил суть законопроекта его автор Леонид Слуцкий.

Закон обратной силы не имеет, поэтому все супруги, заключившие браки до его принятия, смогут сохранить фамилии. Также документ разрешает россиянкам вернуть старую фамилию в случае развода, а вот детей, рожденных в браке, обяжут носить фамилию отца до достижения совершеннолетия.

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