 

Россиянам напомнили про штраф за заснеженный госзнак автомобиля

30.01.2022, 8:48, Новости дня
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Дорожные инспекторы обычно лишь ограничиваются замечанием, если госзнак автомобиля не читается из-за снега на нем, но вообще за это полагается штраф, напомнил заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

Юрист уточнил, что согласно статье 12.2 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях, за подобное нарушение полагается штраф в 500 рублей.

«А если номерной знак намеренно залеплен снегом до такой степени, что это препятствует его прочтению, то ответственность может наступить по второй части указанной статьи, где наказание гораздо более серьезное – наложение штрафа в размере 5 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев», – рассказал эксперт агентству «Прайм».

Анатолий Миронов посоветовал вообще внимательнее относиться к техническому состоянию автомобиля: следить за исправностью системы обогрева ветрового стекла, системы стеклоомывателя и за чистотой фар. 

Ранее сообщалось, что пермяк накопил штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД) на 100 тыс. рублей, когда его попытался остановить патруль ДПС, он попытался оторваться от них. 



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