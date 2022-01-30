 

Ярош: Обращаюсь к Зеленскому. Нужно хоть немного думать и не подыгрывать российской агентуре

30.01.2022, 8:12, Новости дня
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Я категорический противник распространения панических настроений в украинском обществе!

Но при этом я считаю, что приуменьшать угрозу широкомасштабного или локального вторжения Эрефии в Украину, или большого обострения на Восточном фронте, ни в коем случае нельзя.

Любые заявления людей власти, которые говорят о том, что “Россия не нападет”, могут быть демобилизирующими для украинского общества и диверсией против способностей нации нейтрализовать внешние угрозы.

Кроме того, после таких “миротворческих” заявлений властителей наши западные союзники имеют все основания прекратить поставки такого нужного Вооруженным силам Украины вооружения, боеприпасов, других средств…

Обращаюсь к господину Зеленскому. Перед тем, как что-то произносить, нужно хоть немного думать и не подыгрывать российской агентуре, действующей в коридорах высшей государственной власти!

От каждого слова Верховного главнокомандующего сейчас зависит будущее Украины.

ДумайТе. Если есть чем…

Источник: Дмитро Ярош / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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