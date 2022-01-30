Трамп призвал Байдена беспокоиться о «вторжении» мигрантов в США

Бывший президент США Дональд Трамп призвал нынешнего главу государства Джо Байдена беспокоиться о «вторжении» в страну нелегальных мигрантов.

По словам экс-главы государства, Байден должен послать войска на защиту американской границы от нелегальных мигрантов, прежде чем направлять их в Восточную Европу, и перестать говорить о вторжениях в другие страны, пока не остановлено вторжение в Америку, информирует РИА «Новости».

Как сообщил Трамп, американские власти посылают молодых американцев воевать и умирать за границы далеких иностранных держав, при этом «распахивая настежь» границы США для нелегального иностранного вторжения. «Мы сражаемся за чужие границы, но не за свою», – сказал он.

Бывший американский лидер отметил, что за год президентства Байдена через южную границу в США незаконно проникли пять миллионов человек. «Сейчас вся планета вторгается через нее, будто Америка потерпела поражение на поле боя», – сказал он.

Ранее Трамп заявил, что когда республиканцы вернут контроль над Конгрессом США, нынешнего президента страны Джо Байдена ждет расследование в связи с коррупцией.