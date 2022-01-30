 

Пентагон назвал безопасным запуск ракеты КНДР для США и союзников

30.01.2022, 8:04, Новости дня
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Вооруженные силы (ВС) США осведомлены о пуске Северной Кореей очередной баллистической ракеты, это действие не представляло угрозы военнослужащим Соединенных Штатов или союзникам, говорится в заявлении Индо-Тихоокеанского командования ВС США.

«Соединенные Штаты осуждают эти действия и призывают правительство [КНДР] воздерживаться от дальнейших дестабилизирующих действий. Хотя мы пришли к выводу, что это событие не представляет непосредственной угрозы для личного состава, территории или наших союзников, мы будем продолжать следить за ситуацией. Приверженность США обороне Республики Корея и Японии остается непоколебимой», – сказано в заявлении, передает ТАСС. 

Военные США добавили, что ведут тесные консультации с Республикой Корея и Японией, а также другими региональными союзниками и партнерами по поводу ракетных пусков Пхеньяна.

Ранее генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно сообщил, что береговая охрана Японии выпустила предупреждение о возможном пуске баллистической ракеты со стороны КНДР. Ракета пролетела около 800 км. 

Напмоним, 5 и 11 января, как заявили в КНДР, испытывались гиперзвуковые ракеты, 14 января – две баллистические ракеты малой дальности, 17 и 27 января – тактические управляемые ракеты малой дальности, 25 января – две крылатые ракеты большой дальности.



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