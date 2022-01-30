 

Макфол – Путину нравится неопределённость, но для дипломатии ещё осталось время

30.01.2022, 8:01, Новости дня
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В контексте событий вокруг Украины Владимиру Путину очень нравится неопределённость, так как вместо того, чтобы говорить о прегрешениях Москвы, Запад обсуждает быть ли расширению НАТО на восток или нет, заявил в эфире MSNBC экс-посол США в РФ Майкл Макфол. При этом, по его словам, во многом благодаря умным действиям администрации Байдена возможности для предметного диалога в отношениях с Россией остались — и Путин сможет ими воспользоваться, если будет в этом заинтересован.

Майкл Макфол, это же ваша сфера компетенции. Когда речь идёт о чём-то, что может перерасти в военный конфликт, то вам нужна какая-то дипломатия, способ как-то всё урегулировать. Не закрыт ли для нас уже этот путь? Правительство США не отказалось от переговоров с русскими; РФ и НАТО также продолжают переговоры. Диалог продолжается. Есть ли намёки на то, что всё обойдётся без стрельбы и ракетных залпов?

МАЙКЛ МАКФОЛ, экс-посол США в России: Прежде, чем ответить на ваш вопрос, я хочу категорически заявить следующее: я не знаю, чего хочет Путин. Я не знаю, что он решил. Этого не знает ни президент Байден, ни директор ЦРУ. Думаю, что и министр иностранных дел Сергей Лавров не знает. И, судя по своему опыту переговоров с Путиным, скажу, что, как мне кажется, он и сам-то решения пока не принял.

Я бы сказал, что ему нравится вся эта неопределённость. Нравится, что меж собой мы все обсуждаем переговоры, делаем встречные предложения. За всем этим он наблюдает с удовольствием. И очень важный момент, о котором упомянула Нина… Подумайте, о чём мы сегодня НЕ говорим. Мы не говорим о том, что он аннексировал* Крым. Мы не говорим о том, что он поддерживает сепаратистов. Давайте называть вещи своими именами — там идёт гражданская война. Они же объявили независимость. Мы не говорим о 14 тысячах погибших украинцах. Мы не говорим о войне в Грузии 2008 года. Как и о заказанных им убийствах в европейских столицах.

Он изменил дискурс, ведь так? И я бы сказал, что с дипломатической и концептуально-риторической точки зрения он одержал победу, так как мы перешли в парадигму расширения НАТО против нерасширения.

Это первый момент. Что же касается второго — и отвечая на ваш вопрос, — конечно, возможности для дипломатии остались. Если спросите меня, администрация Байдена действовала здесь довольно умно. Они пошли на силовые шаги: наращивают контингенты, отправили военную помощь Украине — всё это правильно, как мне кажется. Но в то же время они приняли очень смелое решение — которое, кстати, в моём окружении многие раскритиковали как политику умиротворения. Но, по моему мнению, это правильное решение — а именно дать ответ на два пакта Путина. Первый касается НАТО, второй — США. При этом они даже дали письменный ответ и отправили его ему вчера — как им и указал Путин.

И, насколько я понимаю, в этих документах есть пространство для дипломатии — если Путину она нужна.

Дата выхода в эфир 29 января 2022 года.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



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