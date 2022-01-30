 

Обстановка накалилась до предела: Украина нанесла ракетный удар по ДНР

30.01.2022, 7:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили о ракетном обстреле территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) со стороны Вооруженных сил Украины. Согласно заявлению представителя ведомства, повреждена Еленовская тяговая подстанция.

Оперативная группа ДНР в СЦКК работает на месте, фиксирует последствия обстрелов. Как известно,
в субботу утром украинская армия открыла гранатометный огонь по Еленовке (12 километров от Донецка).

К слову, ранее опергруппа сообщала о ранении мирного жителя поселка Александровка. Якобы в него выстрелил украинский снайпер. 55-летней мужчина оказался в больнице из-за пули в бедре.

Ситуация в Донбассе обостряется. Как отмечали в российском МИД, Киев отправил в неспокойный регион половину всего личного состава ВСУ. Также в Москве вызывает беспокойство переброска сил НАТО к российским границам.

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко рассказал, как Россия может отреагировать на накачку Украины оружием. Он допустил, что в скором времени РФ окажет поддержку непризнанным республикам Донбасса – отправит оборонительное вооружение.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.12 / Политолог Злобин назвал главную проблему Лукашенко в миграционном кризисе

23.09 / Мнение: Отставание армии США и окончание эпохи войн

05.11 / В ПФР обрадовали граждан новой единовременной выплатой в размере 10 тысяч рублей

17.06 / Капризы – попытка “купить” родительскую любовь: как бабушке помочь малышу

09.12 / Открой личико: узнает ли страна имя нового лотерейного миллиардера “Русского лото”-2022

06.11 / Мнение: О реальных боевых качествах «несокрушимых» чеченских воинов

04.02 / Завершились съемки нового travel-шоу с участием Дмитрия Нагиева

04.10 / Арабские СМИ: Путин помирит Сирию с Израилем, переговоры уже идут

28.11 / Форма приобрела другое измерение: модницы сочетают спортивные штаны с длинным пальто, сапогами, клатчем и не только

23.01 / Иудейская война

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика