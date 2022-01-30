Обстановка накалилась до предела: Украина нанесла ракетный удар по ДНР

В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили о ракетном обстреле территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) со стороны Вооруженных сил Украины. Согласно заявлению представителя ведомства, повреждена Еленовская тяговая подстанция.

Оперативная группа ДНР в СЦКК работает на месте, фиксирует последствия обстрелов. Как известно,

в субботу утром украинская армия открыла гранатометный огонь по Еленовке (12 километров от Донецка).

К слову, ранее опергруппа сообщала о ранении мирного жителя поселка Александровка. Якобы в него выстрелил украинский снайпер. 55-летней мужчина оказался в больнице из-за пули в бедре.

Ситуация в Донбассе обостряется. Как отмечали в российском МИД, Киев отправил в неспокойный регион половину всего личного состава ВСУ. Также в Москве вызывает беспокойство переброска сил НАТО к российским границам.

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко рассказал, как Россия может отреагировать на накачку Украины оружием. Он допустил, что в скором времени РФ окажет поддержку непризнанным республикам Донбасса – отправит оборонительное вооружение.