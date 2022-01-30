 

Обещанные США санкции против РФ сочли угрозой для мировой экономики

30.01.2022, 7:16, Новости дня
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Санкции, которые Вашингтон грозит ввести против Москвы, могут вызвать «финансовую панику» и нанести серьезный удар по мировой экономике, пишут СМИ США.

Авторы статьи в New York Times заявили, что санкции, которые США пригрозили ввести в случае «вторжения» РФ на Украину, могут стать потрясением для экономик развитых стран, особенно европейских, под угрозой окажется стабильность мировой финансовой системы. В числе последствий санкций называют высокую инфляцию, крах фондового рынка и другие «формы финансовой паники».

От санкций пострадают американцы – «от миллиардеров до государственных чиновников и семей среднего класса», говорится в статье. При этом сама Россия, по мнению авторов, может принять контрмеры, например, «ограничить поставки газа в Европу». Обозреватели раскритиковали риторику США, указав, что прежде никто не пытался ввести обширные санкции против столь крупных экономик, как российская, передает РИА «Новости».

Напомним, администрация президента США Джо Байдена подготовила беспрецедентно жесткие санкции на случай, если РФ «вторгнется на Украину». Меры будут направлены против промышленного и финансового сектора. Но вашингтонские и европейские элиты всерьез беспокоят негативные последствия для самих США и их союзников.



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