Трамп пригрозил расследованием коррупции Байдена

Когда республиканцы вернут контроль над Конгрессом США, нынешнего президента страны Джо Байдена ждет расследование в связи с коррупцией, сообщил экс-глава американского государства Дональд Трамп.

Трамп считает, что Республиканская партия сможет вернуть себе большинство в Палате представителей и Сенате после промежуточных выборов в ноябре. Он заявил, что «у Байдена есть реальные скандалы». По словам Трампа, «когда республиканцы отвоюют Конгресс, коррупция Байдена будет расследована и выставлена напоказ Конгрессом». Трамп заявил, что «миллионы долларов, которые Байдены взяли у Китая, также объясняют, почему Джо отказался привлекать (китайскую) коммунистическую партию к ответу за вирус, выпущенный на нас и остальной мир», передает РИА «Новости».

Напомним, ФБР получило ноутбук сына президента США Хантера Байдена с письмами, свидетельствующими о его зарубежных контактах, включая контакты на Украине и в Китае. Трамп обвиняет Байдена в коррупции. Он считает, что Байден-младший «торговал» доступом к отцу, заработав на этом миллионы долларов. Хантер Байден признался, что потратил полученные от работы в правлении украинской газодобывающей компании Burisma деньги на алкоголь и наркотики.