Секретные документы перевезли из Киева на запад Украины

Украинская разведка вывезла из штаб-квартиры в Киеве секретную документацию и оборудование, сообщили чиновники на условиях анонимности.

Washington Post пишет, что документы перевезли «в безопасные места на западе страны». Издание считает это одним из «внешних проявлений» подготовки властей Украины к эскалации ситуации. При этом, как заявляет Washington Post, западных чиновников «встревожил публичный скептицизм» украинского президента Владимира Зеленского, который заявил, что не видит свидетельств большей эскалации, передает РИА «Новости».

В конце октября США сначала через вбросы в СМИ, а затем и через чиновников начали заявлять о «скором нападении России» на Украину. В результате это привело к панике на Украине, поставившей страну на грань финансового коллапса.