 

Таяние вечной мерзлоты в Арктике значительно ускорит глобальное потепление

30.01.2022, 6:13, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые из кельнского университета провели исследование в Сибирской Арктике, в процессе которого удалось установить, сколько парниковых газов, особенно углекислого, высвободится в результате оттаивания вечной мерзлоты.

По словам ученых, именно в мерзлоте арктических широт скованно огромное количество неучтенных наукой углеродных соединений. Причем, далеко не все они, как полагали ранее, имеют органическое происхождение.

Как только вечная мерзлота растает, все это тут же попадет в атмосферу. Результатом станет ускорение глобального потепления, за которое, как известно, ответственны именно парниковые газы. В почвенных ледниках содержится очень много углерода, который тут же станет доступным для микроорганизмов, поясняют специалисты. Микробы переработают соединения в метан и углекислый газ.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.12 / Новый очаг птичьего гриппа обнаружили в Японии

22.08 / МИД Украины представил слоган и логотип Крымской платформы

01.09 / Прокуратуре Нидерландов не отдали российский отчет по крушению МН17

03.12 / Одолеть опасения по поводу вакцинации от COVID-19 поможет рациональный подход

01.11 / “Красивые девочки и два серьезных пацана”. Анатолий Анатолич показал жену и троих детей

15.05 / Литва предоставит Украине 100 тыс. доз вакцины против коронавируса

13.03 / СБУ расследует ратификацию Харьковских соглашений, Зеленский одобрил повышение штрафов за нарушение ПДД и записал обращение к олигархам. Главное за день

15.09 / Немецкие власти обсуждают санкции против РФ из-за отравления Навального

01.09 / “В России людей всю жизнь еб…ли и еб…т до сих пор”. Самое скандальное из интервью Morgenshtern Гордону

27.09 / В Камбодже дрессированной крысе вручили медаль за храбрость при расчистке минных полей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика