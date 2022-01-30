Таяние вечной мерзлоты в Арктике значительно ускорит глобальное потепление

Ученые из кельнского университета провели исследование в Сибирской Арктике, в процессе которого удалось установить, сколько парниковых газов, особенно углекислого, высвободится в результате оттаивания вечной мерзлоты.

По словам ученых, именно в мерзлоте арктических широт скованно огромное количество неучтенных наукой углеродных соединений. Причем, далеко не все они, как полагали ранее, имеют органическое происхождение.

Как только вечная мерзлота растает, все это тут же попадет в атмосферу. Результатом станет ускорение глобального потепления, за которое, как известно, ответственны именно парниковые газы. В почвенных ледниках содержится очень много углерода, который тут же станет доступным для микроорганизмов, поясняют специалисты. Микробы переработают соединения в метан и углекислый газ.