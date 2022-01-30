 

Медсестры в США заработали 1,5 млн долларов на продаже свидетельств о прививках

30.01.2022, 5:44, Новости дня
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В Нью-Йорке задержаны медсестры Жюли ДеВуоно и Марисса Уррао, которых подозревают в продаже непривитым пациентам свидетельств о вакцинации от коронавируса, сообщают СМИ.

Как предполагает следствие, работницы детской поликлиники получали деньги за то, что вносили имена клиентов в базу данных штата о вакцинациях. Внести имя взрослого стоило 220 долларов, ребенка – 85 долларов. В ходе обыска у них нашли 900 тыс. долларов наличными. Записи свидетельствуют, что с ноября по январь они заработали 1,5 млн долларов. Женщины были разоблачены при продаже свидетельств полицейским под прикрытием, передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC.

Напомним, в декабре полиция штата Нью-Йорк открыла расследование после появления информации о том, что сеть медицинских учреждений, предположительно, мошенническим путем получила вакцины от нового коронавируса и предлагала их частным лицам.



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