Девочка осталась в живых после падения с 22-го этажа в Москве

В Москве восьмиклассница упала с балкона, который находился на 22-м этаже, девочка осталась в живых, сообщают СМИ.

Девочка находилась на балконе с подругой. Школьница госпитализирована, передает РЕН ТВ.

В ноябре в молодая женщина погибла после падения с 20-го этажа жилой высотки на севере Москвы. В Санкт-Петербурге мужчина выпал с балкона 16-го этажа на прохожего, медики диагностировали смерть упавшего, попавший под него прохожий выжил и получил лишь ушибы.