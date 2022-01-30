 

Девочка осталась в живых после падения с 22-го этажа в Москве

30.01.2022, 5:44, Новости дня
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В Москве восьмиклассница упала с балкона, который находился на 22-м этаже, девочка осталась в живых, сообщают СМИ.

Девочка находилась на балконе с подругой. Школьница госпитализирована, передает РЕН ТВ.

В ноябре в молодая женщина погибла после падения с 20-го этажа жилой высотки на севере Москвы. В Санкт-Петербурге мужчина выпал с балкона 16-го этажа на прохожего, медики диагностировали смерть упавшего, попавший под него прохожий выжил и получил лишь ушибы.



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