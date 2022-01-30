Эксперты рассказали, какие технологии застанут люди, родившиеся после 2000 года

Людей, родившихся после 2000 года, принято называть поколением Z. Ученые попытались сделать прогноз относительно того, какими технологиями именно представители этого поколения смогут воспользоваться при своей жизни.

Специалисты полагают, что в ближайшее время появятся медицинские нанороботы, при помощи которых можно будет лечить самые тяжелые заболевания. Кроме того, ученые предсказывают появления так называемых варп-двигателей, которые смогут искривлять пространство.

То и другое крайне важно для будущее человечества. С одной стороны, появляется возможность значительно увеличить среднюю продолжительность жизни. С другой стороны, можно будет путешествовать на такие расстояния, преодоление которых сегодня еще считается невозможным.