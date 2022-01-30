 

Эксперты рассказали, какие технологии застанут люди, родившиеся после 2000 года

30.01.2022, 5:26, Новости дня
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Людей, родившихся после 2000 года, принято называть поколением Z. Ученые попытались сделать прогноз относительно того, какими технологиями именно представители этого поколения смогут воспользоваться при своей жизни.

Специалисты полагают, что в ближайшее время появятся медицинские нанороботы, при помощи которых можно будет лечить самые тяжелые заболевания. Кроме того, ученые предсказывают появления так называемых варп-двигателей, которые смогут искривлять пространство.

То и другое крайне важно для будущее человечества. С одной стороны, появляется возможность значительно увеличить среднюю продолжительность жизни. С другой стороны, можно будет путешествовать на такие расстояния, преодоление которых сегодня еще считается невозможным.



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