 

Установлено воздействие на климат газовых плит

30.01.2022, 5:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как установили американские ученые, самые обыкновенные газовые плиты, которыми очень многие пользуются на своих кухнях для приготовления пищи, оказывают такое же влияние на климат Земли, как и 500 тысяч автомобилей с бензиновыми моторами.

Продукты сгорания газовых плит также являются парниковыми газами, но самое плохое то, что перед каждым зажжением газа в воздух попадает некоторое количество метана. Ученые искали именно источники метана, так как в последние годы скорость увеличения его концентрации в атмосфере удвоились.

Эксперты отмечают, что ранее недооценивали роль обыкновенных кухонных плит в глобальном потеплении. Она оказалась намного более значительной, чем все думали.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.11 / Биткоин поднялся выше 14 тыс. долларов второй раз за неделю

15.01 / ЕСПЧ принял первое решение по делу “Украина против России”, Кулеба анонсировал незапланированный визит Сийярто. Главное за день

24.12 / “Мне нужно было ее завоевать, как самцу”. Иван Дорн рассказал, как увлекся своей женой

13.09 / Дамбу в Петербурге закрыли из-за угрозы наводнения

29.07 / При ДТП с автобусом в Москве погиб один человек, семеро пострадали

26.07 / Впервые «Сбербанк России» зарегистрировал программу, созданную искусственным интеллектом

14.08 / В РФ создали новый компактный пистолет для оперативников

27.05 / Голикова потребовала усилить меры безопасности в пунктах проведения ЕГЭ

06.09 / Сутки в ООС. Нарушений перемирия не зафиксировано, идут поиски двух тушивших пожар военнослужащих

25.12 / Новейший корвет «Алдар Цыденжапов» вошел в состав ТОФ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика