Установлено воздействие на климат газовых плит

Как установили американские ученые, самые обыкновенные газовые плиты, которыми очень многие пользуются на своих кухнях для приготовления пищи, оказывают такое же влияние на климат Земли, как и 500 тысяч автомобилей с бензиновыми моторами.

Продукты сгорания газовых плит также являются парниковыми газами, но самое плохое то, что перед каждым зажжением газа в воздух попадает некоторое количество метана. Ученые искали именно источники метана, так как в последние годы скорость увеличения его концентрации в атмосфере удвоились.

Эксперты отмечают, что ранее недооценивали роль обыкновенных кухонных плит в глобальном потеплении. Она оказалась намного более значительной, чем все думали.