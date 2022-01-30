Установлено воздействие на климат газовых плит
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Как установили американские ученые, самые обыкновенные газовые плиты, которыми очень многие пользуются на своих кухнях для приготовления пищи, оказывают такое же влияние на климат Земли, как и 500 тысяч автомобилей с бензиновыми моторами.
Продукты сгорания газовых плит также являются парниковыми газами, но самое плохое то, что перед каждым зажжением газа в воздух попадает некоторое количество метана. Ученые искали именно источники метана, так как в последние годы скорость увеличения его концентрации в атмосфере удвоились.
Эксперты отмечают, что ранее недооценивали роль обыкновенных кухонных плит в глобальном потеплении. Она оказалась намного более значительной, чем все думали.
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