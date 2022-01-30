В акватории ЕС зафиксировали резкое увеличение числа танкеров с СПГ

В акватории стран Евросоюза (ЕС) союза резко увеличилось число танкеров, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ), сообщают СМИ.

Газета Nikkei проанализировала спутниковые данные и обнаружили, что в акватории стран ЕС значительно увеличилось число танкеров, перевозящих СПГ: в январе 2021 года в этом районе находились 24 танкера, а в нынешнем январе их в среднем насчитывалось уже 40, передает ТАСС.

Кроме того, более 20 судов, которые в ноябре 2020 года доставляли СПГ в азиатском регионе, в январе 2022 года были замечены на маршрутах между Европой и Ближним Востоком или Северной Америкой.

Напомним, в конце декабря сообщалось, что за несколько дней число танкеров с сжиженным природным газом, которые направлены из США в Европу, выросло на треть. До этого на фоне роста цен на газ танкеры с СПГ из США неожиданно развернулись по пути в Азию и направились в Европу. В субботу Газпром заявил о 41% растраченного Европой газа из подземных хранилищ.