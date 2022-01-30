 

В акватории ЕС зафиксировали резкое увеличение числа танкеров с СПГ

30.01.2022, 4:59, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В акватории стран Евросоюза (ЕС) союза резко увеличилось число танкеров, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ), сообщают СМИ.

Газета Nikkei проанализировала спутниковые данные и обнаружили, что в акватории стран ЕС значительно увеличилось число танкеров, перевозящих СПГ: в январе 2021 года в этом районе находились 24 танкера, а в нынешнем январе их в среднем насчитывалось уже 40, передает ТАСС.

Кроме того, более 20 судов, которые в ноябре 2020 года доставляли СПГ в азиатском регионе, в январе 2022 года были замечены на маршрутах между Европой и Ближним Востоком или Северной Америкой.

Напомним, в конце декабря сообщалось, что за несколько дней число танкеров с сжиженным природным газом, которые направлены из США в Европу, выросло на треть. До этого на фоне роста цен на газ танкеры с СПГ из США неожиданно развернулись по пути в Азию и направились в Европу. В субботу Газпром заявил о 41% растраченного Европой газа из подземных хранилищ.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.01 / Компания JAC раскрыла план выхода новинок в России

04.02 / Возможной причиной пожара в инфекционной больнице Запорожья рассматривается взрыв аппарата ИВЛ

11.11 / Умерла 35-летняя супруга бывшего главы Минздрава Украины

05.01 / Голубовская заявила, что количество госпитализированных с COVID-19 снижается, но растет число “тяжелых” пациентов

21.10 / Назван центральный элемент конкуренции США и Китая

08.10 / Найдено объяснение полосе необычного цвета у берегов Камчатки

28.07 / Новый пикап Chevrolet Silverado получит дизельный мотор

19.05 / Путин поручил внимательно отнестись к газификации домостроений

25.09 / Путин начал встречу с руководством прошедших в Госдуму партий

08.12 / Кремль оценил возможность встречи Путина и Мадуро

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика