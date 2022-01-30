Тиктокера Прокудина обвинили в избиении женщин на стриме

Жительница Москвы сообщила в полицию, что тиктокер Павел Прокудин избивал двух женщин в прямом эфире.

Полиция проводит проверку и устанавливает участников стрима. На Прокудина уже поступали подобные жалобы. Так, в Волгограде полицейские проверяют скандальный эфир, который Прокудин провел в сети «Друг вокруг». Во время трансляции Прокудин находился в неадекватном состоянии, что-то кричал. Когда он вышел из комнаты, раздались женские крики и просьбы прекратить. Сам Прокудин заявляет, что иногда просто ругается с бабушкой, передает РЕН ТВ.

В феврале в Совфеде предложили возбуждать уголовные дела по трэш-стримам без жалоб жертвы. В МВД сочли треш-стримы причиной повышения агрессии в обществе. ФНС предложила установить налог на донаты треш-стримерам.