 

Тиктокера Прокудина обвинили в избиении женщин на стриме

30.01.2022, 4:54, Новости дня
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Жительница Москвы сообщила в полицию, что тиктокер Павел Прокудин избивал двух женщин в прямом эфире.

Полиция проводит проверку и устанавливает участников стрима. На Прокудина уже поступали подобные жалобы. Так, в Волгограде полицейские проверяют скандальный эфир, который Прокудин провел в сети «Друг вокруг». Во время трансляции Прокудин находился в неадекватном состоянии, что-то кричал. Когда он вышел из комнаты, раздались женские крики и просьбы прекратить. Сам Прокудин заявляет, что иногда просто ругается с бабушкой, передает РЕН ТВ.

В феврале в Совфеде предложили возбуждать уголовные дела по трэш-стримам без жалоб жертвы. В МВД сочли треш-стримы причиной повышения агрессии в обществе. ФНС предложила установить налог на донаты треш-стримерам.



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