Жизнь на марсе могла зародиться так же, как в глубинах одного из вулканических озер

На Красной планете все-таки могла зародиться жизнь, считают ученые из американского университета в штате Колорадо. К такому выводу они пришли, изучая колонии микроорганизмов в глубинах озера, образовавшегося в кратере вулкана Поас, расположенного на территории Коста-Рике.

Там постоянно меняется температура воды от холодного состояния до закипания. Кроме того, среда очень кислая и насыщенная разными токсичными металлами. И все же там живут микробы.

По мнению исследователей, на Земле первые жизнь также могла зародиться именно в таки условиях. Напомним, что 9 лет назад в данном озере обнаружены микроорганизмы из рода Acidiphilium. Кстати, такие же находили в кислых стоках, исходящих из шахт.