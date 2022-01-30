 

Жизнь на марсе могла зародиться так же, как в глубинах одного из вулканических озер

30.01.2022, 4:42, Новости дня
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На Красной планете все-таки могла зародиться жизнь, считают ученые из американского университета в штате Колорадо. К такому выводу они пришли, изучая колонии микроорганизмов в глубинах озера, образовавшегося в кратере вулкана Поас, расположенного на территории Коста-Рике.

Там постоянно меняется температура воды от холодного состояния до закипания. Кроме того, среда очень кислая и насыщенная разными токсичными металлами. И все же там живут микробы.

По мнению исследователей, на Земле первые жизнь также могла зародиться именно в таки условиях. Напомним, что 9 лет назад в данном озере обнаружены микроорганизмы из рода Acidiphilium. Кстати, такие же находили в кислых стоках, исходящих из шахт.



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