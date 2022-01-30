Запад обвинили в использовании Украины в качестве плацдарма противостояния с Россией

Запад использует Украину как плацдарм для противостояния с Россией, выразил мнение председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

«У Запада есть другая цель, стратегическая. Во-первых, Запад давно принял решение использовать Украину как плацдарм. И это прискорбно для граждан Украины, и я с сожалением об этом говорю. Плацдарм для противостояния с Россией. Зачем им противостоять с Россией – понятно. На сегодняшний день РФ выходит на первые уровни авторитетов в мире, сегодня не складываются отношения у США с Китаем, у которого дружеские отношения с Россией, многими странами Азиатско-Тихоокеанского региона», – передает РИА «Новости» его слова в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, «они видят в этом причину тех успехов, которых РФ достигла в той же Сирии», что РФ делает на сегодняшний день на Ближнем Востоке. «Это все встречает негодование и неприятие со стороны Запада», – отметил Медведчук.

Он добавил, что главной причиной, почему нагнетается ситуация в последнее время, – «это то, что РФ обратилась с письмом о юридических гарантиях». «Я бы назвал это действительно ультиматумом, на мой взгляд, в отношении того, какими должны быть письменные, юридически выверенные гарантии безопасности для РФ со стороны США, НАТО», – отметил Медведчук.

Оппозиционный политик напомнил, что США являются хозяевами НАТО и позиция США является главной для всех стран НАТО.

Напомним, глава МИД Сергей Лавров, говоря о вероятности начала войны на Украине, заявил, что если это зависит от России, то войны не будет, но Москва не позволит игнорировать свои интересы в сфере безопасности.

Также Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон передал России письменный ответ по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление.

В свою очередь в Госдуме оценили ответ США как однозначно отрицательный.

Лавров предупреждал, что если предложения по безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, РФ «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство страны в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.