 

Первое дело о женском обрезании завершено в России

30.01.2022, 4:10, Новости дня
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Суд в Ингушетии завершил уголовное дело о женском обрезании – это стало первым подобным делом в России; врач отделалась мягким приговором.

Медика признали виновной в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Ее сначала приговорили к штрафу в размере 30 тыс. рублей, а затем тут же освободили от наказания из-за истечения срока давности преступления, информирует канал «360».

В июне 2019 года врач провела «ритуальное обрезание» девятилетней девочке за 2 тыс. рублей по просьбе отца ребенка.

Европейский суд по правам человека признает практику калечащих операций на женских половых органах пыткой, бесчеловечным и жестоким обращением. Такие операции наносят серьезную психологическую травму девочкам и женщинам.

Ранее муфтият Дагестана подробно рассказал об обряде женского обрезания и объяснил, что подразумевается под этой процедурой.



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