Стало известно о седьмом с начала года ракетном испытании КНДР

Береговая охрана Японии выпустила предупреждение о возможном пуске баллистической ракеты со стороны КНДР. Ракета пролетела около 800 км, сообщил генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно.

Мацуно сообщил, что КНДР, по данным японских военных, «могла произвести пуск баллистической ракеты ранее утром». Япония полагает, что ракета «достигла максимальной высоты полета в 2 тыс. км». Она летела около 30 минут и упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Данные определены с расчетом на «обычную траекторию баллистической ракеты», анализ и сбор информации продолжаются. Генсек подчеркнул, что ракетные пуски КНДР «являются серьезным нарушением резолюций» СБ ООН, Япония «направила решительный протест в связи с пуском».

Также о возможном пуске заявило минобороны Японии. В связи с предполагаемыми ракетными испытаниями при канцелярии премьер-министра Японии создан кризисный штаб. Если информация о пуске подтвердится, это станет уже седьмым испытанием вооружений Пхеньяна с начала года. Премьер-министр Японии Фумио Кисида созывает заседание Совета национальной безопасности, передает РИА «Новости».

«Ренхап» со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщает, что пуск одной, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря был произведен из района северокорейской провинции Чагандо.

Напмоним, 5 и 11 января, как заявили в КНДР, испытывались гиперзвуковые ракеты, 14 января – две баллистические ракеты малой дальности, 17 и 27 января – тактические управляемые ракеты малой дальности, 25 января – две крылатые ракеты большой дальности.