В США задержали готовившего покушение на Байдена мужчину

В США полиция задержала жителя штата Канзас, которого обвиняют в угрозе убийства президента США Джо Байдена.

Задержанный заявил, что ему приказал бог отправиться в Вашингтон и «отрубить голову змею в сердце нации», передает РИА «Новости» со ссылкой на The Dailly Beast.

По данным New York Post, до этого полиция Канзаса уведомила Секретную службу о том, что Мерримен сам предупредил их, что едет в Вашингтон, чтобы «увидеть президент». Также он добавил о планах сказать президенту, что люди «сыты по горло расколом в стране, и что ему следует обратиться к Богу».

Мерримен до этого сделал ряд публикаций на своей странице в Facebook. Задержали мужчину на парковке ресторана, когда он ехал из Канзаса в Мэрилэнд. При себе он имел заряженный магазин и оптическую трубу для слежки.

В отношении задержанного уже возбудили уголовное дело.