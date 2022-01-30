Эрдоган уволил главу агентства статистики Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уволил руководителя национального статистического агентства Саита Эрдала Динчера после публикации данных по безработице и инфляции, сообщают СМИ.

Агентство долгое время не раскрывает статистику миграции и смертности, передает РБК со ссылкой на TELE1.

В субботу Эрдоган принял участие в открытии ряда объектов в северо-восточной провинции Гиресун. Он заявил, что «в ответ на последние манипуляции на валютных рынках государство предприняло шаги по защите национальной валюты». По его словам, это «позволило стабилизировать курс турецкой лиры». Эрдоган заявил, что «процентные ставки снижались и продолжат снижаться, а вместе с ними снизится и уровень инфляции», передает РИА «Новости» со ссылкой на Anadolu.

ЦБ Турции объявил первое в 2022 году решение о величине учетной ставки, она сохранена на уровне 14%. По данным агентства статистики, показатель инфляции в Турции по итогам 2021 года достиг 36,1%, что стало рекордом за 19 лет. Уровень безработицы, по последним данным от ноября, сохранился на уровне 11,2% с учетом сезонных факторов.

Напомним, министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати заявил, что инфляция в Турции в феврале будет высокой, но снизится на 14 процентных пунктов к концу года, при этом она ожидается на уровне 40% годовых в течение нескольких месяцев.

В начале декабря в Турции прошел многотысячный митинг с требованием отставки президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на фоне падения курса лиры. Эрдоган призвал граждан сохранять доверие к национальной экономике.