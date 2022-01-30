Мнение: Бросай курить – живи вечно!

Не могу понять: то ли это весь мир уже начал сходить с ума, причем целыми странами – то ли это наши СМИ такие?! Включил сейчас радио «КовидФМ» – буквально первая же новость: «Власти Малайзии вводят запрет на продажу сигарет всем жителям, родившимся после 2005 года. Власти объясняют свое решение тем, что курение является главной причиной смертности в их стране; по данным правительства, в прошлом году 90% всех смертей имели своей причиной курение».

Я чуть со стула не упал. Вот это да! И никакой пометки «юмор». 90% несчастных малайзийцев умерли, стало быть, от курения, а оставшиеся 10% – ну, надо полагать, от ковида. Стало быть, сейчас они бустернутся не по разу супервакцинами от Пфайзера или Модерны, сигареты запретят вообще – и станут жить вечно! Ура, товарищи!

Полез проверять; все точно: «Власти Малайзии запретят продажу табака и других сигаретных изделий всем гражданам, которые родились после 2005 года, сообщает CNN Indonesia».

А вот и прямая цитата из КовидФМ: «По словам главы Минздрава страны, болезни, вызванные курением, являются одной из основных причин смертей в Малайзии. В прошлом году на них пришлось почти 90% всех летальных исходов». Я все правильно услышал! Мама дорогая…

А вы спрашиваете, как ковид становится “причиной смертности”. Вот так. “Покойный имел положительный ПЦР-тест – и умер”. Подставьте вместо теста “курение” – будет как в Малайзии.